Пацієнт з командою лікарів, які його оперували (зліва направо) ортопеди-травматологи: Володимир Баляс, Ярина Мачічка і Богдан Лемішко

Ортопеди-травматологи львівської лікарні св. Луки місяць боролися за життя 57-річного львів’янина, який упав з даху будинку під час встановлення сонячних батарей і отримав множинні переломами зі зміщеннями та дихальною недостатністю. До лікарні його госпіталізували у важкому стані.

Пацієнт Василь Романко з передмістя Львова травмувався наприкінці весни, коли допомагав синові встановити на дах його будинку сонячні батареї. Коли він стояв на металевій драбині, раптово гак, яким вона була закріплена, відірвався – і чоловік упав та отримав важкі складні травми. Рідні викликали «швидку», яка доправила його до лікарні св. Луки, повідомили у медзакладі.

Лікарі діагностували у пацієнта множинні травми та складні переломи зі зміщенням ребер, правого стегна, відкритий перелом верхньої третини ліктьової кістки правої руки та вивих головки променевої кістки. Його відразу взяли в операційну, де травматологи тимчасово зафіксували переломи на стегні та руці апаратами зовнішньої фіксації.

У лікарні кажуть, що через важку травму грудної клітки у пацієнта виник лівобічний пневмоторакс, тобто у плевральній порожнині скупчилося повітря, що неминуче призводить до колапсу легень. Йому терміново зробили дренування і підключили до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ). Окрім того, у хворого виникла застійна пневмонія, тривалий час трималася висока температура. Оперувати його у такому стані було неможливо.

Другу операцію пацієнтові ортопеди-траматологи змогли провести лише за кілька тижнів. Їм потрібно було зняти апарати зовнішньої фіксації та провести внутрішній остеосинтез – зафіксувати переломи імплантами. Втручання виконували в кілька етапів.

«Ми виконали накістний остеосинтез ліктьової кістки, тобто, встановили на праву пошкоджену руку титанову пластину. Вправили головку променевої кістки, виконали пластику розірваних зв’язок ліктьового суглоба та прикріпили їх анкерним гвинтом. Ми також провели блокуючий інтрамедулярний остеосинтез стегнової кістки. Ці втручання були необхідні для того, щоб максимально відновити функцію кінцівок і пацієнт зміг якнайшвидше повернувся до звичного життя», – каже ортопединя-травматологиня Ярина Мачічка.

На другий день після фіксації перелому стегнової кістки титановим стержнем та гвинтами, пацієнт нарешті зміг стати на ногу. Зараз він вже займається із фізичними терапевтами. Попереду його чекає тривала реабілітація.