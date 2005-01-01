«Ощадбанк» програв суд Ахметову і не зміг відібрати у нього «Укртелеком»

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В понеділок, 18 червня, стало відомо, що український оператор фіксованого зв'язку та інтернету «Укртелеком» здобув перемогу в суді за позовом проти Ощадбанку.

Про це йдеться у повідомленні Finbalance, яке стверджує, що Київський апеляційний господарський суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу «Ощадбанку». Банку було відмовлено в задоволенні позову до компанії ЕСУ про стягнення 1,1 млрд грн. заборгованості шляхом звернення стягнення на 92,8% акцій «Укртелекому».

Суд першої інстанції визнав недостатньою підставою для задоволення позову лист Фонду держмайна про те, що банк має право звертати стягнення на акції «Укртелекому» без попереднього узгодження органу приватизації.

Варто уточнити, що «Укртелеком» зобов’язався перед «Ощадбанком» викупити облігації своєї материнської компанії ЕСУ на суму 2 млрд грн. ЕСУ не розрахувалася за облігаціями, які були випущені з метою фінансування зобов'язань, що виникли після приватизації Укртелекому в 2011 році. Проте ні ЕСУ, ні «Укртелеком» не знайшли коштів на здійснення операції і терміни виплати боргу закінчилися ще у середині березня. Це призвело до позову зі сторони «Ощадбанку» та «Укрексімбанку».

Нагадаємо, що 4 жовтня 2013 року ПАТ «Укртелеком» став частиною Групи СКМ, ключовою особою в управлінні якої є олігарх Рінат Ахметов.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, касаційний Госпсуд призупинив розгляд справи про повернення «Укртелекому» державі.