Навіть короткочасне похолодання нижче нуля здатне зашкодити ніжним рослинам або молодим саджанцям. Легкі заморозки не завжди встигають проморозити ґрунт, але достатньо, щоб вода всередині рослин кристалізувалася, пошкодивши тканини. Листя може стати блідо-коричневим, а стебла – крихкими. Тому важливо стежити за прогнозом погоди й вчасно підготувати рослини до холодів. Які рослини найбільше страждають і як їх захистити, пише ТСН.

Які рослини бояться заморозків

Багато культур витримують короткочасні легкі заморозки, але ніжні рослини і плоди можуть постраждати. Найчастіше від холоду страждають:

тропічні та субтропічні види;

багаторічні тропічні рослини та цибулини;

квіткові культури;

молоді плоди та овочі, наприклад помідори.

Накриття саджанців тканиною або спеціальними ковпаками допоможе зберегти рослини в безпеці.

Сильний мороз

Сильний мороз характеризується промерзанням не тільки повітря, а й ґрунту. Деякі рослини витримують лише легкі заморозки, за яких пошкоджуються кінчики стебел. Більш сильні морози можуть знищити ніжні культури повністю, і навіть обрізання іноді не рятує їх від загибелі.

Як захистити рослини від сильного морозу

Щоб убезпечити сад від сильних морозів, використовуйте накриття з пластику або брезенту, які утримують тепло, що виходить із ґрунту. Їх можна закріпити над кронами чагарників прищіпками або затискачами.

Ще один спосіб – включити розбризкувач над цінними рослинами. Краплі води виділяють тепло під час охолодження, що зменшує ризик промерзання.

Завдяки цим простим порадам садівники можуть мінімізувати збитки від ранніх заморозків і зберегти врожай і красу свого саду.