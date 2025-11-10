Картон ідеально підходить для облаштування доріжок між грядками

Картон на грядках стає дедалі популярнішим у органічному землеробстві. Замість того, щоб викидати старі коробки, багато садівників знаходять їм нове застосування на городі. Картон не просто замінює дороге агроволокно, а й одночасно блокує бур’яни, зберігає вологу та збагачує ґрунт, ставши справжнім універсальним інструментом для дачників. Як його можна застосувати, пише ТСН.

Мульчування садових доріжок

Картон ідеально підходить для облаштування доріжок між грядками. Розкладений у кілька шарів, він не дає проростати бур’янам і перетворює прибирання на легку справу. Картон утримує вологу та запобігає утворенню бруду після дощу. З часом він розкладається і стає поживним гумусом для ґрунту, а зверху його можна присипати тирсою, соломою чи листям для естетичного вигляду.

Основа для високих та теплих грядок

Картон служить відмінним фундаментом для високих грядок, захищаючи ґрунт від багаторічних бур’янів і утримуючи вологу. Розмоклий картон приваблює дощових черв’яків, які переробляють його на живильний гумус. Типова структура такої грядки включає шар картону, вологі гілки та листя, а зверху – родючий ґрунт.

Мульчування між рослинами

Картон зручно використовувати для захисту рослин від бур’янів без зайвої праці. Перед укладанням його рясно змочують водою, розривають на шматки і розкладають між рослинами, залишаючи невеликий проміжок від стебла. Для кращого ефекту зверху кладуть шар сіна, соломи або сухого листя, що утримує вологу і не дає картону пересохнути.

Захист грядок взимку та компостування

Картон допомагає зберегти рослини взимку, утримуючи тепло і вологу. Він також є цінним матеріалом для компостних куп, забезпечуючи баланс між вуглецем і азотом. Картон запобігає закисанню компосту та допомагає йому швидше перегнивати.

Відновлення запущених ділянок

Для відновлення зарослих бур’яном ділянок картон використовується як бар’єр. На проблемну площу укладають кілька шарів картону і засипають мульчею або землею. Бур’ян гине без доступу світла, а черв’яки перетворюють органіку на родючий гумус.

Важливо пам’ятати

Для грядок підходить лише звичайний коричневий гофрокартон. Глянцевий, кольоровий або оброблений хімікатами матеріал використовувати не варто. Перед застосуванням обов’язково видаліть скотч, наклейки та інші пластикові елементи.