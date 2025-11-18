Садівники наголошують: бур’яни не варто залишати до весни

Синоптики попереджають про різке зниження температури, нічні заморозки та можливий сніг. У період таких погодних коливань садівникам важливо встигнути підготувати ділянку, щоб навесні не поставати перед додатковими труднощами. Що обов’язково потрібно встигнути зробити до заморозків, пише «РБК-Україна».

Що потрібно прибрати у першу чергу

Садівники наголошують: бур’яни не варто залишати до весни. Багато з них здатні пережити зиму та зберегти силу своїх коренів. Навіть якщо надземна частина після морозу виглядає мертвою, під землею рослина продовжує накопичувати ресурси для стрімкого проростання навесні.

Найбільш живучими й агресивними вважаються:

кульбаба;

осот;

берізка (в’юнок);

пирій.

Саме ці бур’яни найшвидше захоплюють площу і здатні витісняти культурні рослини.

Чому важливо діяти до промерзання ґрунту

Поки ґрунт лишається м’яким, бур’яни легко видаляти вручну разом із корінням. Якщо ж залишити роботу «на потім», узимку бур’яни просто перечекають холод у стані спокою. Після перших відлиг вони почнуть активно рости, швидше за інші рослини, та засіють грядки новими насінинами.

Навесні це обернеться тим, що бур’яни випередять культурні посадки, а обсяг роботи на ділянці значно збільшиться.