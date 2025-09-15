У холодний період доцільно використовувати ті поживні речовини, що діють поступово

Після збору врожаю багато садівників намагаються відновити родючість ділянки, застосовуючи добрива. Втім, не всі речовини однаково корисні в цей період. Неправильний підхід може навіть зашкодити майбутнім рослинам. Тому важливо знати, які саме добрива допустимі восени, а від яких краще утриматися до весни. Про це пише РБК-Україна.

Які добрива доцільно вносити восени

У холодний період доцільно використовувати ті поживні речовини, що діють поступово, накопичуючись у ґрунті до весни. Найкраще підходять суперфосфат, калійні солі та доломітове борошно. Такі добрива не тільки покращують хімічний склад землі, а й впливають на її структуру, підвищуючи родючість без ризику для рослин.

Фосфорно-калійні сполуки повільно розчиняються, забезпечуючи рівномірне живлення на старті нового сезону. До того ж вони знижують імовірність вимивання корисних елементів під час осінньо-зимових опадів.

Чому азот не рекомендують вносити восени

Азотні добрива, зокрема сечовина та аміачна селітра, стимулюють ріст зелених частин рослин. Якщо їх застосувати восени, коли рослини мають завершити вегетацію, це може спричинити новий приріст, що не встигне визріти до настання холодів. У результаті рослини можуть ослабнути або навіть загинути.

Це особливо актуально для регіонів із теплою осінню, де ризик повторного росту значно вищий. З тієї ж причини не варто використовувати навіть органіку, компост або перегній, у ранній осінній період. Такі добрива краще залишити до весни.

Коли все ж можна застосовувати перегній

У минулому садівники використовували перегній як утеплювач, розкладаючи його навколо дерев після перших морозів. Це допомагало зберегти тепло в прикореневій зоні та слугувало джерелом поживних речовин. Сьогодні ж потрібно враховувати кліматичні умови: у м’яких зимах перегній може стимулювати передчасний ріст, що шкодить рослинам.

Тому використовувати перегній доцільно лише в регіонах із стабільними морозами, і тільки пізньої осені або взимку, коли активність рослин повністю припинилася.

Чим можна замінити азотні добрива восени

Щоб підтримати родючість восени без ризику для рослин, варто зосередитися на фосфорі, калії та нейтралізації кислотності ґрунту. Суперфосфат допомагає зміцнити кореневу систему, калій підвищує стійкість до морозів, а доломітове борошно знижує кислотність, що сприятливо впливає на більшість культур.

Також ефективним варіантом є вирощування сидератів – зелених добрив, які висіваються після збору врожаю. Гірчиця, люпин, фацелія або вика покращують структуру ґрунту, пригнічують бур’яни й збагачують землю органікою.