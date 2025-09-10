Жито утворює щільний зелений покрив, який буквально «перекриває кисень» небажаним рослинам

Жито – один із найефективніших сидератів для посіву після збору врожаю. Воно не лише покращує структуру ґрунту, а й активно пригнічує бур’яни, замінюючи собою хімічні засоби. Завдяки своїм властивостям жито допомагає зберегти родючість землі та підготувати її до наступного сезону. Детальніше про інші властивості жита пише ТСН.

Серед усіх сидератів, які рекомендується висівати після збору врожаю, жито впевнено посідає провідне місце. Ця культура має унікальні властивості, що допомагають не лише покращити стан ґрунту, а й запобігти поширенню бур’янів без використання хімічних засобів.

Жито утворює щільний зелений покрив, який буквально «перекриває кисень» небажаним рослинам. Завдяки активному росту та густому розгалуженню, його сходи не залишають шансів бур’янам – вони просто не можуть конкурувати. Крім того, потужна коренева система розпушує ущільнені шари ґрунту, покращуючи аерацію та водопроникність.

Саме тому жито часто називають природною альтернативою гербіцидам. Воно не лише стримує розвиток пирію та інших бур’янів, а й виконує функцію фітосанітара, пригнічуючи патогени, які викликають ґрунтові хвороби. Таким чином, зменшується ризик ураження майбутніх культур кореневими гнилями та іншими захворюваннями.

Ще одна важлива перевага цієї культури – її здатність швидко розвиватися навіть у прохолодну пору року. Саме тому осінь вважається найкращим періодом для посіву жита як сидерата. Вже за короткий час після сівби ділянка вкривається зеленим килимом, який не лише захищає землю від ерозії, а й готує її до наступного сезону.

Жито також збагачує ґрунт органічними речовинами. Після завершення вегетації його зелена маса може бути заорана або перекопана прямо на грядці, де з часом перегниє й утворить натуральне добриво. Це покращує структуру ґрунту, підвищує його родючість, сприяє утриманню вологи та активізує роботу корисної мікрофлори.