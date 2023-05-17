Корабель DSM Capella вийшов з Чорноморського порту 17 травня

В межах «зернової угоди», укладеної між Україною, Росією, Туреччиною та ООН, з українського порту «Чорноморськ», що на Одещині, вийшов останній корабель з українським збіжжям. Угода щодо експорту українського зерна через Чорне море закінчиться 18 травня, якщо представники країн не зможуть домовитися щодо її продовження, повідомило у середу, 17 травня, Reuters з посиланням на ООН.

За даними видання, з порту вийшов корабель DSM Capella, який прямує до турецького порту. Судно має вантаж кукурудзи на 30 тис. тонн.

За словами російського прес-секретаря Дмітрія Пєскова, угода припиниться, якщо представники інших країн до 18 травня не звернуть уваги на російські вимоги. Що саме вимагає Росія, кремлівський речник не повідомив.

«Враховуючи це попередження Росії, видається малоймовірним, що будь-які власники суден або страхові компанії захочуть продовжувати транспортування українського експорту зерна, якщо Росія не погодиться на продовження угоди та вирішить вийти», – повідомило Reuters.

Загалом в межах «зернової угоди» було експортовано понад 30 млн тонн зерна та агропродукції з України. 625 тис. тонн експортували на суднах Всесвітньої продовольчої програми для операцій з надання допомоги в Афганістані, Ефіопії, Кенії, Сомалі та Ємені. Угоду уклали 22 липня 2022 року та кілька разів продовжували попри намагання Росії зірвати процес експорту.