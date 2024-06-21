Україна намагатиметься реабілітуватися за розгром від Румунії

У п’ятницю, 21 червня, чемпіонат Європи у Німеччині продовжиться поєдинками другого туру у групах D і E. Розпочне ігровий день о 16:00 найочікуваніша дуель тижня між Україною та Словаччиною. Підопічні Сергія Реброва у першому турі зазнали грандіозного фіаско з Румунією (0:3), тож прагнутимуть реабілітуватися перед уболівальниками.

«Синьо-жовтим» необхідна перемога – поразка фактично нівелює шанси України пройти в 1/8 фіналу турніру, адже навіть зайнявши третє місце в групі наша збірна матиме, ймовірно, неконкурентну різницю мʼячів у рейтингу третіх місць. Словаччина ж підходить до протистояння з трьома очками у скарбничці – у першому матчі їй вдалось сенсаційно здолати Бельгію.

О 19:00 у групі D зійдуться два невдахи квартету – Польща та Австрія. Наші географічні сусіди на старті Євро-2024 поступились нідерландцям (1:2), а австрійці – французам (0:1). Програш однієї з команд майже знівелює її шанси зачепитись навіть за рятівну третю сходинку.

Закриватиме день поєдинок між лідерами квартету та одними з фаворитів на золото чемпіонату Європи – Нідерландами і Францією. Перемога дозволить будь-якій з них достроково вийти у плей-оф турніру.

Розклад матчів 21 червня:

16:00. Група Е. Словаччина – Україна

19:00. Група D. Польща – Австрія

22:00. Група D. Нідерланди – Франція

Де дивитися матчі Євро-2024

Матчі транслюватимуться на медіасервісі Megogo для користувачів з підпискою «Максимальна» та «Спорт», а поєдинок між Словаччиною та Україною буде у вільному доступі на місцевих телеканалах «Суспільного» (в цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV).