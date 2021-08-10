Освітній омбудсмен назвав незаконним недопуск невакцинованих педагогів до роботи
Керівник закладу освіти не має права обмежувати доступ до роботи вчителя, який не отримав щеплення
Недопущення невакцинованих педагогічних працівників до роботи в школі є незаконним. Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
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«З 5 серпня 2021 року набула чинності постанова Кабінету міністрів України від 28 липня 2021 року №787. Тепер якщо в навчальному закладі провакцинувалися лише 20% працівників – у «жовтому», «помаранчевому», «червоному» рівнях епідемічної безпеки такий заклад буде зобов'язаний працювати дистанційно», – цитує освітнього омбудсмена його прес-служба.
Зазначається, що вакцинований працівник навчального закладу не лише сам набагато менше ризикує та значно краще захищений від важкого перебігу хвороби, а й захищає інших працівників і учнів.
«Заклади не в «зеленій» зоні, в яких 80% працівників не будуть вакциновані, повинні працювати дистанційно. Тривале дистанційне навчання знову може збільшувати освітні втрати, насамперед серед учнів початкової школи, для яких навчатися дистанційно значно складніше», – додав він.
Також Горбачов заявив, що вакцинація педагогічних працівників не є обов'язковою і, як і для решти громадян, вона залишається добровільною.
«Тому керівник закладу освіти не має права обмежувати доступ до роботи у школі вчителя, який не отримав щеплення. Саме тому як посадова особа я діятиму в межах чинного законодавства та захищатиму права педагогічних працівників, якщо директори не допускатимуть їх до роботи», – наголосив омбудсмен.
Водночас Горбачов звернув увагу на поширення в суспільстві (і серед педагогів – теж) «ганебної антинаукової кампанії щодо вакцинації».
Як інформував ZAXID.NET, в Івано-Франківській ОТГ з трьох тисяч освітян, дві дози вакцини від Covid-19 отримали 47%. В той самий час 31% вчителів взагалі відмовилися від щеплення, а 21% вагаються, чи взагалі будуть його робити.
Наразі рівень вакцинації освітян по Україні ще не є достатнім. Так, вже вакцинувалися двома дозами майже 430 тис. вчителів, а першою дозою – 320 тис. педагогів.
Скільки вчителів по областях вакцинувалися двома дозами:
Станом на 9 серпня ситуація з вакцинацією педагогів виглядає наступним чином:
Вінницька – 13783 вчителів,
Волинська – 7134 вчителів,
Дніпропетровська – 24022 вчителів,
Донецька – 5030 вчителів,
Житомирська – 13116 вчителів,
Закарпатська – 8863 вчителів,
Запорізька – 9422 вчителів,
Івано-Франківська – 8466 вчителів,
Київ – 41785 вчителів,
Київська – 23218 вчителів,
Кіровоградська – 7565 вчителів,
Луганська – 2813 вчителів,
Львівська – 26770 вчителів,
Миколаївська – 8019 вчителів,
Одеська – 10172 вчителів,
Полтавська – 14095 вчителів,
Рівненська – 9466 вчителів,
Сумська – 9861 вчитель,
Тернопільська – 9405 вчителів,
Харківська – 18141 вчитель,
Херсонська – 8677 вчителів,
Хмельницька – 13555 вчителів,
Черкаська – 11315 вчителів,
Чернівецька – 7420 вчителів,
Чернігівська – 8840 вчителів.
До слова, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет раніше заявив, що цього року школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, тобто без змішаних чи дистанційних уроків.