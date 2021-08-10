Недопущення невакцинованих педагогічних працівників до роботи в школі є незаконним. Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

«З 5 серпня 2021 року набула чинності постанова Кабінету міністрів України від 28 липня 2021 року №787. Тепер якщо в навчальному закладі провакцинувалися лише 20% працівників – у «жовтому», «помаранчевому», «червоному» рівнях епідемічної безпеки такий заклад буде зобов'язаний працювати дистанційно», – цитує освітнього омбудсмена його прес-служба.

Зазначається, що вакцинований працівник навчального закладу не лише сам набагато менше ризикує та значно краще захищений від важкого перебігу хвороби, а й захищає інших працівників і учнів.

«Заклади не в «зеленій» зоні, в яких 80% працівників не будуть вакциновані, повинні працювати дистанційно. Тривале дистанційне навчання знову може збільшувати освітні втрати, насамперед серед учнів початкової школи, для яких навчатися дистанційно значно складніше», – додав він.

Також Горбачов заявив, що вакцинація педагогічних працівників не є обов'язковою і, як і для решти громадян, вона залишається добровільною.

«Тому керівник закладу освіти не має права обмежувати доступ до роботи у школі вчителя, який не отримав щеплення. Саме тому як посадова особа я діятиму в межах чинного законодавства та захищатиму права педагогічних працівників, якщо директори не допускатимуть їх до роботи», – наголосив омбудсмен.

Водночас Горбачов звернув увагу на поширення в суспільстві (і серед педагогів – теж) «ганебної антинаукової кампанії щодо вакцинації».

Як інформував ZAXID.NET, в Івано-Франківській ОТГ з трьох тисяч освітян, дві дози вакцини від Covid-19 отримали 47%. В той самий час 31% вчителів взагалі відмовилися від щеплення, а 21% вагаються, чи взагалі будуть його робити.

Наразі рівень вакцинації освітян по Україні ще не є достатнім. Так, вже вакцинувалися двома дозами майже 430 тис. вчителів, а першою дозою – 320 тис. педагогів.

Скільки вчителів по областях вакцинувалися двома дозами:

Станом на 9 серпня ситуація з вакцинацією педагогів виглядає наступним чином:

Вінницька – 13783 вчителів,

Волинська – 7134 вчителів,

Дніпропетровська – 24022 вчителів,

Донецька – 5030 вчителів,

Житомирська – 13116 вчителів,

Закарпатська – 8863 вчителів,

Запорізька – 9422 вчителів,

Івано-Франківська – 8466 вчителів,

Київ – 41785 вчителів,

Київська – 23218 вчителів,

Кіровоградська – 7565 вчителів,

Луганська – 2813 вчителів,

Львівська – 26770 вчителів,

Миколаївська – 8019 вчителів,

Одеська – 10172 вчителів,

Полтавська – 14095 вчителів,

Рівненська – 9466 вчителів,

Сумська – 9861 вчитель,

Тернопільська – 9405 вчителів,

Харківська – 18141 вчитель,

Херсонська – 8677 вчителів,

Хмельницька – 13555 вчителів,

Черкаська – 11315 вчителів,

Чернівецька – 7420 вчителів,

Чернігівська – 8840 вчителів.

До слова, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет раніше заявив, що цього року школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, тобто без змішаних чи дистанційних уроків.