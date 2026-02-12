Отримаєте гарну скоринку: чим можна змастити булки та пиріжки перед випіканням
До теми
Різні інгредієнти впливають на колір, блиск та текстуру скоринку
Щоб булочки та пиріжки вийшли апетитно рум’яними та з красивою скоринкою, їх завжди змащують перед випіканням. І різні інгредієнти впливають на колір, блиск та текстуру скоринки. Pixel Inform розповідає, чим можна змащувати випічку перед приготуванням.
Чим можна змастити пиріжки та булки?
- Яєчний жовток – один із найпопулярніших варіантів: він робить скоринку рум’яною та апетитною.
- Яєчний білок. Він дає більш блискучу поверхню та хрустку поверхню. Для того, щоб зробити булочки чи пиріжки ще більш апетитними, злегка збитий білок можна з’єднати із маслом, яке потрібно розтопити.
- Олія. Якщо у вас немає бажання використовувати якісь додаткові продукти, ви можете використати звичайну олію. Завдяки їй випічка стає дуже гарною та апетитною.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter