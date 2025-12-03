Випічка може вийти сухою через різні причини

Домашня випічка часто виходить ароматною та апетитною, але іноді булочки чи пиріжки стають надто сухими. News24 розповідає, чи можна врятувати таку випічку.

Що робити, якщо випічка вийшла сухою?

Випічка може вийти сухою через різні причини. Наприклад, ви могли додати забагато борошна чи яєць, через що випічка стане щільною та жорсткою. Також те саме може вийти, якщо використовувати дріжджі низької якості.

Надмірна сухість готової страви може бути пов’язана також з неправильною обробкою тіста. Наприклад, ви могли погано вимісити тісто або не дали йому «піднятися».

Щоб врятувати суху випічку, яка вже встигла дійти до готовності, можна покласти гарячу страву в целофановий мішечок і зачекати приблизно чверть години. Коли пиріжки остигнуть, швидше за все вони вже будуть м’якими. Також ви можете обмотати булочки харчовою плівкою та накрити рушником, а потім зачекати кілька хвилин.