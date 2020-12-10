Нападник на відділення банку вимагав, щоб на місце прибули поліцейські й журналісти

В четвер, 10 грудня, житель Торецька Донецької області захопив відділення одного з банків у Маріуполі, а також взяв у заручники трьох його працівниць. Окрім ножа, він мав з собою коробку з дротами, в якій, за його словами, була вибухівка. Як пізніше з’ясували правоохоронці, вибухового пристрою при собі нападник не мав.

За інформацією поліції, Чоловік зачинив трьох працівниць у кімнаті та погрожував підірвати відділення, якщо не буде виконано його вимоги. Нападник вимагав покликати начальника поліції міста, спецпідрозділ КОРД і журналістів.

Поліцейські разом з начальником обласного управління поліції Миколою Семенишиним, рятувальниками та іншими екстреними службами прибули на місце події впродовж п’яти хвилин після виклику.

Фото поліції Донецької області

«Переговори із чоловіком розпочали начальник Лівобережного відділення поліції Іван Шкуропацький та командир КОРДу з позивним Майор, які прибули на місце одними з перших. Поліцейські запропонували обміняти жінок на себе. Однак захоплювач не погодився і поводив себе агресивно. Фігурант висунув нові вимоги: зателефонувати до Торецька, де він мешкав раніше. Відтак, було прийнято рішення затримувати його», – сказано в повідомленні поліції.

У результаті операції нападника обеззброїли і затримали. Ним виявився 30-річний житель Торецька. Заручниць звільнили. Ніж у нападника вилучили, а коробку з дротами перевірили вибухотехніки, однак вибухівки у ній не знайшли.

За інформацією місцевого сайту 0629, нападник захопив відділення банку ПУМБ.