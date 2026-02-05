Втриматися на ногах на слизьких тротуарах і дорогах було просто неможливо

Увечері, 4 лютого, львів’яни і гості міста, що поверталися з роботи, магазинів, родичів опинилися у пастці через ожеледицю. Тротуари, дороги перетворилися на суцільну ковзанку, чимало людей травмувалося. Минулої доби по медичну допомогу до травмпунтів Львова звернулося 262 постраждалих з різного роду травмами: переломами, забоями, вивихами, розтягненням зв’язок, ранами. Значна частина людей, яка впала і отримала менш серйозні травми, рятується вдома самотужки.

Завідувач травмпункту, що на вулиці Виговського, 32, Юрій Іванишин повідомив ZAXID.NET, що вчора, 4 лютого, до них по медичну допомогу звернулося 88 людей з різними травмами. Серед травмованих є люди різного віку, старші і молоді, діти. У 34 відвідувачів діагностували переломи, деяких довелося госпіталізувати. В інших – забої, розтягнення зв'язок тощо. Нині люди продовжують звертатися по медичну допомогу. Станом на 11:00 ранку 5 лютого по допомогу до медиків травмпункту звернулося вже 25 постраждалих, в 11 з них– переломи, в інших – забої та інші травми.

Юрій Іванишин розповів, що в звичайні дні до них за добу звертається приблизно 40-50 пацієнтів. Ожеледиця більш ніж удвічі збільшила кількість травмованих.

Людно було і у травмпункті лікарні св. Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова, минулої доби до медиків звернулося 90 травмованих пацієнтів. Із них 7 осіб було госпіталізовано для подальшого лікування. До лікарні св. Луки за цей же період звернулися 59 постраждалих, 12 із яких потребували стаціонарного лікування. Найчастіше пацієнти зверталися з вивихами та ушкодженнями зв’язок. Також значна кількість постраждалих поступала з переломами верхніх і нижніх кінцівок, зокрема переломами стегна.

У Центрі громадського здоров’я України радять, як діяти, якщо ви упали на слизькому тротуарі чи дорозі: