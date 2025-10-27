Українські селекціонери вже давно створили сорти, які чудово пристосовані до наших кліматичних умов

Пізня осінь – час для посадки часнику. Саме зараз важливо визначитися, які сорти дадуть найкращий урожай і коли саме висаджувати зубки, щоб вони добре вкорінилися до зими, але не встигли прорости. Які сорти обрати для осадки, пише Telegraf.

Найкращі сорти часнику української селекції

Українські селекціонери вже давно створили сорти, які чудово пристосовані до наших кліматичних умов і дають стабільно високі врожаї. Наприклад, сорт «Софіївський» вважається одним із найкращих для промислового вирощування. Це зимовий часник, який вирізняється гарною лежкістю, великими головками та стабільною врожайністю навіть у несприятливі роки. Його вивели фахівці Уманського державного аграрного університету.

Серед озимих сортів особливо популярний «Любаша». Його легко впізнати за дуже великими зубками та масивними головками, що можуть важити до 300 грамів. Цей сорт створив народний селекціонер із Запорізької області Іван Захаренко, і сьогодні «Любаша» залишається справжнім улюбленцем українських городників.

Ще один перевірений роками сорт – «Харківський фіолетовий». Його вивели спеціалісти Інституту овочівництва та баштанництва Української академії аграрних наук. Цей часник вирізняється витривалістю, гарним смаком і стабільною врожайністю, за що його цінують як дачники, так і фермери.

Коли найкраще садити часник під зиму

Оптимальний час для посадки озимого часнику настає приблизно за три тижні до стійких заморозків. Головне, щоб ґрунт залишався теплим, тоді зубки встигнуть укоренитися, але не проростуть. Якщо висадити надто рано, паростки можуть з’явитися ще восени й підмерзнути взимку. Якщо ж запізнитися, часник не встигне вкоренитися і теж погано перезимує. З урахуванням нинішніх кліматичних умов, у більшості регіонів України найкращим періодом для посадки є перша половина листопада, хоча на півночі країни це може бути трохи раніше.