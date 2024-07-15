Екс-перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася на 30 місце рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений світовий рейтинг після завершення Вімблдону-2024. Лондонський турнір тривав з 1 по 14 липня і приніс чимало несподіванок.

У фіналі жіночого одиночного розряду колишня друга ракетка світу Барбора Крейчикова здолала Жасмін Паоліні і посідає тепер десяту сходинку загального заліку, піднявшись одразу на 22 позиції. Натомість італійка піднялась на рекордну для себе 5-ту сходинку (до цього вона була сьомою).

Як змінилися позиції українок у рейтингу WTA

Найкращий результат серед українок продемонструвала Еліна Світоліна, яка пробилась у чвертьфінал турніру, де розгромно перемогла китаянку Ван Сіньюй. На жаль, 29-річній тенісистці не вдалось повторити минулорічний результат – у боротьбі за півфінал вона у двох сетах поступилась чемпіонці Вімблдону-2022 росіянці Єлені Рибакіній (WTA № 4), яка з 2018 року представляє Казахстан. У підсумку Еліна втратила 9 позицій і нині перебуває на 30-й сходинці загального заліку.

Перша ракетка України Марта Костюк змогла повторити особистий рекорд на Вімблдоні, вдруге пробившись до 1/16 фіналу, де її знову вибила американки Медісон Кіз. Українка зберегла свої позиції й залишилась 19-ю. Даяна Ястремська також вилетіла у третьому колі, показавши найкращий результат за останні п'ять років (+2 позиції і 25-те місце).

Дарія Снігур та Юлія Стародубцева встановили особисті рекорди на Вімблдоні, вийшовши у друге коло змагань. Снігур додала +25 позицій і піднялась на 105-ту сходинку, тоді як Стародубцева стала 123-ю (+30 пунктів). Ще троє українок вибули у першому колі – Ангеліна Калініна (залишилась 47-ю), Леся Цуренко (-31 позиція і 90-та сходинка) та Катерина Байндль (+15 пунктів і 169 місце). Катаріна Завацька, яка не змогла подолати кваліфікацію, піднялась на 179 сходинку (+18).

Світовий рейтинг WTA:

1. Іга Швьонтек (Польща) — 11285 очок

2. Коко Гофф (США) — 8173

3. Аріна Сабалєнка — 7061

4. Єлена Рибакіна (Казахстан) — 6376

5. Жасмін Паоліні (Італія) — 5518 (+2 позиції)

6. Джессіка Пегула (США) — 4665 (-1 позиція)

7. Цінь Вень Чжен (Китай) — 4055 (+1 позиція)

8. Марія Саккарі (Греція) — 3805 (+1 позиція)

9. Даніель Коллінз (США) — 3702 (+2 позиції)

10. Барбора Крейчикова (Чехія) — 3573 (+22 позиції)

З топ-10 лідерів вибула минулорічна переможниця Вім,лдону чешка Маркета Вондроушова (-12 позицій і 18-та сходинка у світовому рейтингу), а також представниця Тунісу Унс Джабір (-6 пунктів і 16-те місце), яку у третьому колі вибила зі змагань Світоліна. Піднялась у десятку найкращих американка Даніель Коллінз (+2 позиції і 9-та сходинка).

Найбільшим відкриттям турніру стала новозеландка Лулу Сан, яка з кваліфікації пробилася до чвертьфіналу, відзначившись кількома сенсаційними перемогами. Це дозволило їй зробити ривок одразу на 70 позицій і піднятись на 53 місце. Серйозного прогресу досягли також британки Сонай Картал (+105 і 193-я сходинка) та Емма Радукану (+41 позиція і 94-те місце), іспанка Паула Бадоса (+28 і 65-й щабель), хорватка Донна Векіч (+16 і 21-ше місце) та Каролін Возняцкі з Данії (+15 і 76-та сходинка).