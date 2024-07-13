Барбора Крейчикова виграла обидва титули Великого шлему, перебуваючи поза топ-30 світового рейтингу

У суботу, 13 липня, відбувся вирішальний поєдинок Вімблдону у жіночому одиночному розряді між італійкою Жасмін Паоліні (WTA 7) і чешкою Барборою Крейчиковою (WTA 32). Перемогу на турнірі святкувала представниця Чехії.

Вімблдон, фінал

Барбора Крейчикова (Чехія) – Жасмін Паоліні (Італія) – 6:2, 2:6, 6:4

Поєдинок тривав 1 годину 58 хвилин. Це була друга зустріч тенісисток в історії – у першій також тріумфувала Крейчикова.

Зазначимо, що обидві спортсменки до цього матчу мали за плечима по одному фіналу турнірів Великого шлема – Ролан-Гаррому. Італійка поступилася у фіналі Ролан-Гарросу-2024 першій ракетці світу Ізі Швьонтек, а чешка була чемпіонкою цього турніру у 2021 році.

Цікаво, що Крейчикова виграла обидва титули Великого шлему, перебуваючи поза топ-30 світового рейтингу. У свіжому рейтингу вона підніметься на 10 сходинку. Паоліні програла другий поспіль фінал та загалом другий у кар'єрі, але оновить особистий рекорд, ставши п'ятою ракеткою світу.

Минулого року Вімблдон також виграла представниця Чехії – Маркета Вондроушова. Цього року вона сенсаційно вибула в першому колі.

Нагадаємо, 28-річна Барбора Крейчикова – колишня перша ракетка світу у парному розряді (2018-2019 роки) та друга ракетка світу в одиночному розряді (досягла цієї сходинки у лютому 2022 року). У парному розряді здобула всі титули турнірів Великого шлему (Вімблдону, Ролан-Гарросу та Australian Open – двічі, US Open – один раз).