Новак Джокович – рекордсмен за кількістю перемог у турнірах Великого шлему

Сербський тенісист, колишня перша ракетка світу в одиночному розряді Новак Джокович став другим фіналістом Вімблдону-2024. У півфіналі він у трьох сетах без особливих проблем здолав італійця Лоренцо Музетті, який сенсаційно пробився до цієї стадії турніру.

Вімблдон, 1/2 фіналу

Новак Джокович (Сербія, ATP 2) – Лоренцо Музетті (Італія, ATP 25) – 3:0 (6:4, 7:6, 6:4).

У фіналі травʼяного мейджору Джокович зустрінеться зі своїм минулорічним опонентом іспанцем Карлосом Алькарасом. Нагадаємо, що володарем титулу у 2023 році став саме Алькарас, перемігши Джоковича у пʼяти сетах.

37-річний Новак Джокович – рекордсмен за кількістю перемог у турнірах Великого шлему. Він тріумфував на мейджорах сумарно 24 рази (Рафаель Надаль – 22, Роджер Федерер – 20). Джокович – семиразовий переможець Вімблдону (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022), триразовий переможець Ролан-Гарросу (2016, 2021, 2023) та чотириразовий переможець US Open (2011, 2015, 2018, 2023). Та найбільше перемог на мейджорах він здобув у Австралії – 10 титулів Australian Open, що є рекордом турніру.

Крім того, Новак Джокович є рекордсменом серед чоловіків в одиночному розряді за загальною тривалістю перебування в статусі першої ракетки світу. Загалом він був на чолі рейтингу 428 тижнів і 8 разів закінчував рік у цьому статусі. Для порівняння, Роджер Федерер, який перебуває на другому місці цього рейтингу, був першою ракеткою світу тільки 310 тижнів (хоча він утримує рекорд за безперервним перебуванням на чолі рейтингу – 237 тижнів проти 122 у Джоковича).

У фіналі, який відбудеться у неділю, 14 липня, Новак Джокович знову позмагається з іспанцем Карлосом Алькарасом. Незалежно від того, хто переможе, обоє тенісистів збережуть свої поточні позиції: друга – у Джоковича, третя – в Алькараса. Проте в разі перемоги серба він наблизиться досить близько (їх розділятиме 410 очок) до поточного лідера рейтингу – італійця Янніка Сіннера, натомість Алькарасу дихатиме в спину німецький тенісист Алєксандр Звєрєв (їх розділятимуть 415 очок).