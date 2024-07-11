Барбора Крейчикова вперше вийшла у фінал Вімблдону

Чеська тенісистка, колишня друга ракетка світу в одиночному розряді та перша – парному, Барбора Крейчикова у другому півфіналі Вімблдону перемогла чемпіонку травʼяного мейджору 2022 року Єлєну Рибакіну з Казахстану. Рибакіна виграла перший сет, проте програла два наступні.

У фіналі Крейчикова зустрінеться з італійкою Жасмін Паоліні, яка у драматичному півфінальному матчі перемогла хорватську тенісистку Донну Векич. Фінал Вімблдону-2024 відбудеться у суботу, 13 липня.

Вімблдон-2024, півфінал

Барбора Крейчикова (Чехія, WTA 32) – Єлєна Рибакіна (Казахстан, WTA 4) – 2:1 (3:6, 6:3, 6:4).

28-річна Барбора Крейчикова – колишня перша ракетка світу у парному розряді (2018-2019 роки) та друга ракетка світу в одиночному розряді (досягла цієї сходинки у лютому 2022 року). У парному розряді здобула всі титули турнірів Великого шлему (Вімблдону, Ролан-Гарросу та Australian Open – двічі). В одиночному розряді стала чемпіонкою Ролан-Гаррос у 2021 році, на US Open та Australian Open доходила до чвертьфіналів, а на Вімблдоні досі – максимум до 4 кола.

У live-рейтингу піднялася вже 14 сходинку, а у разі перемоги у фіналі витіснить із 10 місця латвійку Єлену Остапенко, яку перемогла у чвертьфіналі.