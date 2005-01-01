Підприємство є лідером в галузі пакування на ринку України

Сьогодні, 22 березня, лідер в галузі пакування на ринку України СП ТзОВ «РосанПак» ввело в експлуатацію нові виробничі потужності. Про це повідомляє департамент економічної політики ЛОДА.

Новий виробничий цех у Сокільниках обладнаний сучасними термоформувальними машинами. «РосанПак» створив широку мережу продажу, яка налічує 10 представництв в Україні, а також експорт в країни Європи.

«Підприємство з іноземними інвестиціями, нові виробничі потужності якого ми сьогодні відкрили, має свою історію, і за час свого функціонування напрацював десятки представництв по Україні та є одним із провідних експортерів. Географія експорту поширюється як на Європу, так і на країни Азії. Продукція має попит і на внутрішньому ринку», ‒ зазначив під час відкриття директор департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації Роман Филипів.

Виробничий цех впроваджує нові сучасні технології виробництва упаковки, що відповідає європейським вимогам.

Довідково:

СП ТзОВ «РосанПак» засноване у 1998 році за підтримки відомого канадського виробника пластикової упаковки. Починаючи з маленького колективу, фірма розрослася до великого сучасного підприємства, ставши лідером в галузі пакування на ринку України.

На підприємстві працює 450 працівників.