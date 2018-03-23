Пам’ятники Леніну з Маріуполя виставили на продаж випадково

Два пам’ятники радянському лідеру Володимиру Леніну в Маріуполі виставили на продаж у системі ProZorro випадково, повідомила Маріупольської міської ради Олена Махова.

«Це був помилковий лот. Комунальне підприємство поспішило викласти лот, не узгодивши своє рішення. Тому сьогодні лот буде знятий із продажу. Далі будемо розбиратися й вирішувати, що робити далі з цими пам’ятниками», – сказала вона в коментарі «Громадському радіо».

При цьому на момент публікації новини (22:55 23 березня) лот досі був розміщений на сайті ProZorro.

Махова не змогла уточнити, чи можуть пам’ятники знову виставити на продаж.

Нагадаємо, 23 березня підприємство з Маріуполя «Комбінат комунальних підприємств» виставило на продаж у системі Prozorro два пам’ятники радянському вождю Володимиру Леніну. За них хотіли майже 500 тисяч гривень. Торги планувалося провести 2 квітня.