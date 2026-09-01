На місці колишнього магазину планують звести 7-поверховий будинок

Панно XX ст., яке знайшли під час знесення колишнього магазину «Берізка» на вул. Кобилянської, врятувати повністю не вдалося. Про це ZAXID.NET повідомили в управлінні охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради. Із панно зняли три найбільші та найміцніші фрагменти, щоб передати мистецтвознавцям.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Панно початку XX ст. із гуцульськими постатями та орнаментами виявили будівельники. Про це повідомили в телеграм-каналі «Хороші Чернівці». Робітники демонтували приміщення колишнього магазину «Берізка», що на розі вулиць Кобилянської та Вірменської. Під час робіт відкрили фрагмент рельєфного декоративного панно у стилі віденської сецесії. За попередньою оцінкою мистецтвознавців, артефакту може бути понад 100 років.

29 серпня приміщення магазину знесли. На цьому місці цьогоріч розпочнуться роботи із зведенням 7-поверхового багатоквартирного будинку. Чернівчани у соціальній мережі тредс висловили обурення, адже будівельники практично знищили стіну разом із декоративним панно.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Керівниця управління охорони культурної спадщини Вікторія Діденко розповіла ZAXID.NET, що зняти панно цілісно не вдалося через стан артоб’єкту, матеріал та технічні особливості монтажу.

«Панно зроблене з гіпсу. Із роками він почав руйнуватися, до того ж елементи були жорстко зафіксовані на цвяхах та металевій сітці. Демонтаж проводився під керівництвом професійного скульптора Анатолія Житарюка, який доклав максимум зусиль, щоб врятувати уцілілі фрагменти», – зазначила Вікторія Діденко.



За її словами, вдалося врятувати три великі фрагменти. Це зображення гуцулки, яке передали до Чернівецького обласного краєзнавчого музею. Фрагмент із зображенням гуцула віддали управлінню охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради. Елемент із квіткою забрала представниця ГО «Українське товариство охорони пам'яток історії та культури в Чернівецькій області» Мирослава Поповецька.

Додамо, що земельну ділянку під колишнім гастрономом «Берізка» орендує однойменна фірма. На цій території планують звести багатоквартирний житловий будинок з торгівельними приміщеннями та підземним паркінгом.

За даними YouControl, компанією «Берізка» володіє та керує чернівчанка Тетяна Ніконова. За даними Opendatabot, раніше серед засновників, бенефіціарів та керівників ТОВ був Володимир Ніконов (наразі його ім’я видалене з переліку). Останній – колишній директор департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради. Також Володимир Ніконов був депутатом від «Партії регіонів» Чернівецької міської ради у 2010–2015 роках. Зводитиме будинок підрядна компанія «Алекс-Буд» з Києва. Фірма спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель. Керує нею Ірина Буркова, а засновником і бенефіціарним власником є Олександр Бурков.