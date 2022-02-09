Бенедикт XVI був присутній на нараді, на якій обговорювалися звинувачення у насильстві

Колишній Папа Римський Бенедикт XVI визнав помилки під час розгляду справ про сексуальне насильство над дітьми у 80-х, коли він займав посаду архієпископа Мюнхена. Про це пише BBC.

У листі, який оприлюднив Ватикан, колишній понтифік попросив вибачення за «цю серйозну провину», але заперечив свою особисту вину. Раніше німецька юридична фірма WSW, яка проводить розслідування на замовлення Ватикану, розповіла, що Папа Бенедикт, тоді відомий як Йозеф Ратцінгер, знав про священників, яких звинувачували у насильстві.

Тепер розслідувачі з'ясували, що майбутній Папа не просто знав про ці інциденти, а й був присутній на нараді, на якій обговорювалися звинувачення у насильстві, але яка не дала жодних результатів. До оприлюднення звіту, Папа Бенедикт заперечував, що був на цій зустрічі.

У своїй першій особистій відповіді на цей розслідування екс-понтифік написав, що «відчуває біль через зловживання та помилки, які відбувалися в тих різних місцях, коли він був на посаді».

«Як і на тих зустрічах, я ще раз можу лише висловити всім жертвам сексуального насильства свій глибокий сором, глибокий жаль і моє сердечне прохання про прощення. Незабаром я опинюся перед останнім суддею свого життя», – заявив Бенедикт XVI.

Про випадки сексуального насильства над дітьми у Католицькій церкві

Випадки розголосу сексуальної наруги над дітьми у Католицькій церкви почалися на початку минулого століття і сягнули свого піку між серединою 60-х та серединою 80-х.

Найбільший сексуальний скандал вибухнув у Католицькій церкві США після того, як стало відомо про такі випадки в митрополії Бостона. Стало відомо, що архієпископ Бостона кардинал Бернард Френсіс Лоу знав про сексуальні домагання до дітей з боку священиків своєї митрополії, але нічого не робив і навіть покривав злочинців.

Тільки в перші два місяці католицького секс-скандалу США в розбещенні дітей були звинувачені майже 100 священиків з 11 штатів.

У доповіді, представленій єпископами США в лютому 2004 року, повідомлялося, що починаючи з 1950 року 4392 священика – 4 % всіх кліриків – розбестили не менше 10 тис. неповнолітніх. Лише 2 % священиків, які розбещували дітей, були засуджені до тюремного ув'язнення

У той час, як десятки священиків по всьому світу звинувачували в жорстокому поводженні, Ватикан ніколи не проводив судових процесів щодо звинувачень в сексуальному насильстві в своїх стінах.

Також Католицька церква діяла повільно, коли йшлося про розпізнання сексуальних зловживань в її керівництві. Це відверто визнали єпископи США у 2002 і сам Папа Бенедикт XVI у листі до Католицької Церкви Ірландії 20 березня 2010 року.

На початку 2022 року німецька юридична фірма Westphal Spilker Wastl (WSW) оприлюднила звіт з розслідування, яке проводилось на замовлення Ватикану. Стверджується, що Бенедикту XVI, який тоді був архієпископом Йозефом Ратцінгером, повідомляли про факти жорстокого поводження з дітьми, але той ніяк на це не відреагував. Усім звинуваченим у насильстві священикам дозволили і надалі продовжувати роботу, а їх жертвам не було надано жодної допомоги. Чи повідомляли про ці випадки насильства у Ватикан – не вказується.