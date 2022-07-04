Папа Франциск вважає, що своїм візитом до Росії зможе допомогти

Папа Римський Франциск заявив, що після липневого візиту до Канади має намір якнайшвидше відвідати Росію та Україну. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

За його словами, державний секретар Ватикану П'єтро Паролін зв'язувався з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим з приводу візиту до Москви.

«Можливо після повернення з Канади мені вдасться поїхати в Україну. Спочатку треба поїхати в Росію, щоб спробувати якось допомогти, але я хотів би поїхати в обидві столиці. Ми обмінялися повідомленнями з цього приводу, бо я думав, що, можливо, російський президент міг би приділити мені невелике вікно для служіння справі миру», – сказав Папа Римський.

Візит Франциска до Канади триватиме з 24 до 30 липня.

Reuters наголошує, що жоден Папа ніколи не відвідував Москву, і Франциск неодноразово засуджував вторгнення Росії в Україну. Ватикан запитував Росію про поїздку кілька місяців тому. Франциск тоді зазначав, що Москва відповіла про невідповідність моменту. Тепер Франциск натякнув, що зараз, можливо, ситуація змінилася.