Мирослав Маринович був у складі української делегації, яка провела неофіційну зустріч із Папою Франциском

Папа Римський Франциск прагне приїхати з офіційним візитом в Україну, утім поїздка відкладається через стан його здоров’я, повідомив правозахисник і проректор Українського католицького університету Мирослав Маринович, який був присутній на неофіційній зустрічі з понтифіком.

«8 червня Папа Франциск прийняв українську делегацію, і ця зустріч мала неофіційний, виключно громадський характер. Під час спілкування чимало часу зайняло обговорення можливості візиту Папи до України. Святіший Отець кілька разів дуже наполегливо підкреслив, що він хоче це зробити. Найголовнішою перешкодою є хвороба колін, і лікарі рішуче забороняють йому навіть думати про якісь поїздки», – написав Маринович у колонці для Релігійно-інформаційної служби України.

Як додав Маринович, Під питанням стояла і вже узгоджена його поїздка в липні до Конґо, але тепер уже відомо, що її перенесли.

«Але якщо поїздка до України стане практично можливою, то Папа Франциск хоче приїхати саме до Києва, а не на кордон із Україною, як йому дехто радить», – наголосив проректор УКУ.

Нагадаємо, у квітні 2021 року під час візиту прем’єр-міністра України до Ватикану Денис Шмигаль запросив Папу Римського Франциска до України з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності. У вересні архієпископ і митрополит львівський РКЦ Мечислав Мокшицький в інтерв'ю згадував, що такий візит планується на 2022 рік. Про підготовку ду до такого візиту в грудні заявляв і глава УГКЦ Святослав Шевчук.