Пандемія 2020 року показала людям, як важливо поділяти турботи інших, тож новий рік має стати роком братерської солідарності. На цьому наголосив Папа Римський Франциск під час традиційної молитви «Ангел Господній» 1 січня, повідомило «Радіо Ватикану».

Понтифік зауважив, що саме «культурі піклування» як дорозі, що веде до миру, присвячений цьогорічний Всесвітній день миру, який Церква відзначає у перший день календарного року.

«Болючі події, якими був позначений шлях людства минулого року, особливо пандемія, вчать нас, наскільки необхідним є цікавитися проблемами інших та поділяти їхні турботи», – наголосив Папа.

За його словами, саме такий підхід веде до миру, бо «сприяє побудові суспільства, що ґрунтується на взаєминах братерства».

Папа Франциск наголосив, що мир «не є лише відсутністю війни», але «життям, наповненим сенсом», яке спрямоване «на особисте сповнення у взаємообміні з іншими».

«Моїм побажанням є, аби панував мир у серцях людей і в родинах; на робочих місцях і місцях відпочинку; у спільнотах та народах», – сказав він та побажав усім «щасливого та спокійного 2021 року».

До слова, Папа Римський виступив із новорічною молитвою попри проблеми зі здоров’ям. Раніше запалення сідничного нерва змусило його пропустити новорічну месу.

25 грудня Папа Римський провів різдвяну месу в майже порожньому соборі Святого Петра. У своєму посланні він згадав Україну.