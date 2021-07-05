Папа Римський успішно переніс анестезію та операцію і почувається добре

Голові католицької церкви Папі Римському Франциску провели успішну операцію на кишківнику. Після операції він почувається добре. Про це повідомляє Vatican News.

У Ватикані повідомили, що операція завершилася успішно ввечері у неділю, 4 липня.

«Потрапивши у другій половині дня до лікарні Джемеллі, Святий Отець ввечері переніс операцію з приводу дивертикулярного стенозу товстої кишки», – повідомив голова пресофісу Святого Престолу Маттео Бруні.

Він наголосив, що Папа Римський успішно переніс анестезію та операцію і почувається добре. З лікарні його випишуть сьогодні.

Це перша госпіталізація Франциска з моменту його обрання главою Римсько-католицької церкви в 2013 році. У 2014-му, він був змушений скасувати кілька запланованих заходів зі своєю участю через проблеми зі шлунком.

Напередодні, за кілька годин до операції, 84-річний понтифік провів традиційну проповідь для тисяч віруючих, які зібралися перед собором Святого Петра. Під час цієї служби Франциск повідомив про намір у вересні відвідати Словаччину, а перед цим столицю Угорщини Будапешт. Після цього прес-служба Ватикану поширила повідомлення, що Папа Франциск госпіталізований для планової операції на товстій кишці.