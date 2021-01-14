Папа Франциск зробив щеплення разом зі своїм попередником Бенедиктом XVI

84-річний Папа Франциск зробив щеплення від коронавірусної хвороби на території Ватикану. Про це у четвер, 14 січня, пише Vatican News із посиланням на директора Ватиканського прес-центру Маттео Бруні.

Крім того, щеплення зробили і попереднику Папи Франциска – Бенедикту XVI, якому зараз 93 роки.

У Ватикані триває кампанія вакцинації проти Covid-19, яка розпочалася вранці, 13 січня, після прибуття препарату. Вакцинація повністю добровільна і до неї поки не залучають неповнолітніх. Який саме препарат використовують для вакцинації проти коронавірусу наразі невідомо.

Папа Франциск заявив про намір вакцинуватися ще минулого тижня. Він назвав вакцинацію «етичним вчинком» та закликав інших зробити щеплення також.