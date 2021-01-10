Папа Франциск і його особистий лікар Фабріціо Соккорсі

Від ускладнень, спричинених Covid-19, помер особистий лікар Папи Римського Франциска – 78-річний Фабріціо Соккорсі.

Лікар мав онкологічне захворювання, був госпіталізований, але помер передчасно. Смерть настала від ускладнень через Covid-19. Про це інформує Vatican News 9 січня.

Повідомляється, що на стан здоров'я лікаря вплинула і передчасна смерть доньки Крістіани у 2017 році, яку він дуже важко переніс.

Фабріціо Соккорсі народився 2 лютого 1942 року в Римі. У 1968 році він закінчив університет Ла Сапієнца, де здобув фах медика-хірурга. Однак його кваліфікація була набагато ширшою. Соккорсі також викладав імунологію, займався лікуванням хвороб печінки, системи травлення. Був консультантом управління охорони здоров'я та гігієни Ватикану та експертом у медичній консультації Конгрегації у справах святих.

Папа Римський Франциск вибрав його своїм особистим лікарем у 2015 році.

Понтифік цього ж дня заявив, що планує зробити щеплення проти Covid-19 вже наступного тижня. А відмова від вакцинації, на його думку, практично дорівнює самогубству.