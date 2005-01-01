Парад білих самоїдських собак в Одесі. Фото дня

ФотоПавло Паламарчук, сьогодні, 15:575450

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Власники самоїдських собак разом із своїми улюбленцями ввечері 25 грудня ідуть парадом по вулицях Одеси. Участь у параді взяло близько 60 білих собак цієї породи. Його присвятили прийдешньому року Собаки. Також під час зупинок на фотографування волонтери збирали кошти на корм для собак з притулку. Самоїдські собаки вважаються однією з найдавніших порід їздових собак. Назва походить від групи сибірських племен, які використоували цих собак в якості тяглової сили протягом щонайменше 3000 років.

фото Олександра Гіманова, УНІАН

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