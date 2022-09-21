Лідер індустрії розваг Parimatch Ukraine та спортивна OTT-платформа Setanta Sports продовжують ексклюзивну співпрацю ще на 3 спортивних сезони до 2025 року.

Угода діє на території України та включає права трансляцій понад 20 найпопулярніших спортивних подій:

Англійської Прем'єр-ліги,

Бундесліги,

Шотландської Прем'єр-ліги,

NBA,

NHL,

UFC,

ATP,

WTA,

Wimbledon,

Formula 1,

а також бельгійської Суперліги, Кубка Англії, Євроліги та ін.

«Parimatch розвивається на хвилі світових трендів та інновацій – найновіші технологічні рішення знаходять впровадження в нашому продукті на платформі. Разом з Setanta Sports ми застосуємо потенціал двох платформ та створимо єдину екосистему спортивного вболівання. Адже поєднання спорт-контенту, беттінгу і розваг створюють захопливий досвід для користувачів», – розповіла СЕО Parimatch Ukraine Наталія Гілевич.

«Setanta Sports – це міжнародний бренд, тому для нас важливо мати відносини з великими та надійними партнерами на ринку. Для нас також було важливим продовження цієї угоди, тому що ми вели довгі переговори і врешті-решт дійшли згоди, а це означає співпрацю з Parimatch подовжено ще на 3 роки. В рамках цього партнерства буде реалізовано багато цікавих проєктів як для клієнтів Setanta Sports, так і для Parimatch, щоб зробити взаємодію з нашими платформами для спортивних уболівальників ще більш інтерактивною та захопливою», – прокоментувала Тамара Бадашвілі, Deputy CEO Setanta Sports.

До слова, setantasports.com – перша спортивна OTT-платформа на українському ринку, що працює за моделлю передплати.