Parimatch і Setanta Sports створять єдину екосистему для фанатів спорту
Лідер індустрії розваг Parimatch Ukraine та спортивна OTT-платформа Setanta Sports продовжують ексклюзивну співпрацю ще на 3 спортивних сезони до 2025 року.
Угода діє на території України та включає права трансляцій понад 20 найпопулярніших спортивних подій:
- Англійської Прем'єр-ліги,
- Бундесліги,
- Шотландської Прем'єр-ліги,
- NBA,
- NHL,
- UFC,
- ATP,
- WTA,
- Wimbledon,
- Formula 1,
- а також бельгійської Суперліги, Кубка Англії, Євроліги та ін.
«Parimatch розвивається на хвилі світових трендів та інновацій – найновіші технологічні рішення знаходять впровадження в нашому продукті на платформі. Разом з Setanta Sports ми застосуємо потенціал двох платформ та створимо єдину екосистему спортивного вболівання. Адже поєднання спорт-контенту, беттінгу і розваг створюють захопливий досвід для користувачів», – розповіла СЕО Parimatch Ukraine Наталія Гілевич.
«Setanta Sports – це міжнародний бренд, тому для нас важливо мати відносини з великими та надійними партнерами на ринку. Для нас також було важливим продовження цієї угоди, тому що ми вели довгі переговори і врешті-решт дійшли згоди, а це означає співпрацю з Parimatch подовжено ще на 3 роки. В рамках цього партнерства буде реалізовано багато цікавих проєктів як для клієнтів Setanta Sports, так і для Parimatch, щоб зробити взаємодію з нашими платформами для спортивних уболівальників ще більш інтерактивною та захопливою», – прокоментувала Тамара Бадашвілі, Deputy CEO Setanta Sports.
До слова, setantasports.com – перша спортивна OTT-платформа на українському ринку, що працює за моделлю передплати.