Верхня палата парламенту Казахстану (Сенат) виключила смертну кару зі всіх статей Кримінального кодексу країни, ухваливши відповідний закон. Тепер його повинен підписати президент Касим-Жомарт Токаєв, повідомила прес-служба Сенату.

Цей закон приєднує Казахстан до групи країн, де смертна кара законодавчо заборонена. По суті документ став частиною поетапного скорочення застосування страти. Закон став необхідним після того, як у січні країна ратифікувала другий протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права ООН.

З 2003 року в Казахстані діяв мораторій на смертну кару, але суди засуджували людей до найвищої міри покарання. Її виконали б у разі скасування мораторію. Наприкінці 2019 року президент анонсував скасування страти, а в січні 2021 року підписав закон про її скасування.

За часи незалежності в Казахстані виконали 536 смертних вироків. Застосовувати страту дозволяли 17 статей Кримінального кодексу.

Єдиною країною на пострадянському просторі, де дозволена смертна кара, залишилася Білорусь. У Росії і Таджикистані діє мораторій.