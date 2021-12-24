Парламент Казахстану повністю скасував смертну кару
За час незалежності Казахстану, там стратили 536 людей
Верхня палата парламенту Казахстану (Сенат) виключила смертну кару зі всіх статей Кримінального кодексу країни, ухваливши відповідний закон. Тепер його повинен підписати президент Касим-Жомарт Токаєв, повідомила прес-служба Сенату.
Цей закон приєднує Казахстан до групи країн, де смертна кара законодавчо заборонена. По суті документ став частиною поетапного скорочення застосування страти. Закон став необхідним після того, як у січні країна ратифікувала другий протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права ООН.
З 2003 року в Казахстані діяв мораторій на смертну кару, але суди засуджували людей до найвищої міри покарання. Її виконали б у разі скасування мораторію. Наприкінці 2019 року президент анонсував скасування страти, а в січні 2021 року підписав закон про її скасування.
За часи незалежності в Казахстані виконали 536 смертних вироків. Застосовувати страту дозволяли 17 статей Кримінального кодексу.
Єдиною країною на пострадянському просторі, де дозволена смертна кара, залишилася Білорусь. У Росії і Таджикистані діє мораторій.