Широка більшість у парламенті Норвегії досягла згоди щодо багаторічної програми підтримки для України на 75 млрд норвезьких крон або на майже 7 млрд євро, повідомила в четвер, 16 лютого, прес-служба норвезького уряду.

Програму підтримки назвали ім’ям лауреата Нобелівської премії миру Фрітьйофа Нансена, який у своїй роботі 100 років тому доклав зусиль для допомоги у тому числі Україні.

«Я дуже задоволений наявністю такої широкої підтримки щодо цієї програми для України, яка діятиме упродовж наступних п’яти років, тобто і за парламенту наступного скликання. Ми разом засуджуємо війну Росії проти України та підтримуємо легітимне право українського народу захищатися», - заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Перед ухваленням програми в норвезькому парламенті за допомогою відеозв’язку виступив президент України Володимир Зеленський.

В рамках програми щорічні внески становитимуть близько 15 млрд крон (понад 1,3 млрд євро). Допомога надаватиметься на основі поточних потреб України, оцінку яких оновлюватимуть регулярно.

«У поточній фазі війни особливо важлива підтримка зброєю, щоб Україна могла повернути контроль над своєю територією. У 2023 році половина наданої допомоги буде у вигляді військової допомоги», – розповів Стьоре.

На додачу до військової підтримки, кошти спрямують на гуманітарні потреби в Україні та сусідніх країнах – зокрема Молдові, на підтримку цивільної інфраструктури та відбудови «коли це стане можливо».