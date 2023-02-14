Норвегія відправить в Україну вісім танків Leopard 2, а також збирається надати ще чотири танки спеціального призначення залежно від того, який тип підтримки потрібен Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, передає Sky News.

За його словами, зараз, «як ніколи раніше важливо підтримувати боротьбу України за свободу». Міністерство оборони Норвегії фінансуватиме надання додаткових боєприпасів та будь-яких необхідних запчастин.

Раніше повідомлялось, що Норвегія передасть Україні танки Leopard наприкінці березня. Загалом к раїна має 36 танків Leopard 2.

Зазначимо, що в межах танкової коаліції, за словами міністра оборони США Ллойда Остіна, загалом танки Leopard Україні постачатимуть вісім країн.