За даними ЗМІ, уряд Норвегії обговорює передачу Україні до восьми танків Leopard

Норвегія відправить частину своїх бойових танків Leopard 2 в Україну «якомога скоріше». Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам, пише France24.

«Норвегія відправить частину свого парку бойових танків Leopard 2 німецького виробництва в Україну «якнайшвидше», що означає, можливо, наприкінці березня», – заявив він.

Зазначається, що Норвегія була серед кількох європейських країн, які минулого тижня пообіцяли поставити танки, яких так довго просила Україна для боротьби проти російських військ, після того, як Берлін дав на це свою згоду.

Країна має 36 танків Leopard 2, однак невідомо, скільки саме Норвегія надасть Україні.

«Ми ще не визначилися з кількістю», – сказав Бйорн Арілд Грам.

Зазначимо, що раніше міністр оборони Норвегії заявляв, що його країна має намір передати Україні сучасні танки Leopard 2, аби допомогти їй у відбитті російської агресії. За даними місцевих ЗМІ, уряд Норвегії обговорює передачу Україні до восьми танків Leopard.