Парламент Великої Британії проголосував за відтермінування Brexit

СвітАндрій Стець, 14 березня980

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Парламент Великої Британії проголосував за відтермінування Brexit
фото ілюстративне
Ухвалене рішення було першою перемогою уряду за три дні голосувань у парламенті

Британська Палата громад доручила уряду просити Євросоюз перенести день виходу Великої Британії з 29 березня, інформує ВВС.

Парламент Британії проголосував за постанову, згідно з якою уряд повинен попросити ЄС про одноразове відтермінування до кінця червня, більшістю в 210 голосів.

Водночас прем'єр-міністр Тереза Мей має намір наступного тижня ще раз винести на голосування проект угоди про вихід з ЄС, вже двічі відхилений парламентом з розгромним рахунком. Якщо він з третьої спроби буде ухвалений, то Велика Британія, на думку прем'єра, пояснить лідерам країн Євросоюзу, що відтермінування потрібне для ухвалення різних необхідних для виходу законодавчих актів.

Ухвалене в четвер рішення було першою перемогою уряду за три дні голосувань у парламенті.

До цього Палата громад спочатку вдруге провалила проект угоди про вихід, а потім всупереч волі уряду повністю заборонила вихід з ЄС без будь-якої угоди.

Раніше 14 березня парламент Великої Британії висловився проти проведення нового референдуму про вихід країни зі складу Євросоюзу.

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