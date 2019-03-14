Парламент Великої Британії відмовився від другого референдуму щодо Brexit

Палата громад категорично відхилила можливість повторного референдуму про вихід з Євросоюзу

Палата громад парламенту Великобританії у четвер, 14 березня, відмовилася підтримати проведення у країні повторного референдуму щодо виходу зі складу Євросоюзу. «За» відповідну пропозицію віддали свої голоси лише 85 депутатів, «проти» проголосувало 334 членів Палати громад. Про це пише Deutsche Welle.

Пропозиція висунути це питання на голосування була висунута опозиційними депутатами, новою партією Independent Group та деякими проєвропейським консерваторами.

Раніше найбільша опозиційна Лейбористська партія заявила, що підтримає проведення другого референдуму щодо виходу країни з Євросоюзу.

На голосування в четвер винесено ще цілий ряд ініціатив, включаючи пропозицію втретє проголосувати за угоду з Євросоюзом, яку депутати вже двічі відкинули. Якщо розгляд цих заявок завершиться безрезультатно, на порядку денному залишиться питання щодо перенесення дати виходу країни з Євросоюзу.

Зазначимо, що напередодні парламентарії проголосували проти виходу з ЄС без укладення будь-якої угоди з Брюсселем. На даний момент вихід з ЄС призначений на 29 березня. Поки парламент не погодить угоду британського уряду з Євросоюзом про вихід з блоку, зберігається загроза «жорсткого» Brexit. Уряд Великобританії вже представив заходи на цей випадок. Зокрема, Лондон планує скасувати мита на імпорт великої кількості товарів з-за кордону, а також не запроваджуватиме жорсткий кордон між Ірландією та Північною Ірландією, включаючи контроль над ввезенням та вивезенням товарів. Ці заходи планують застосовувати до остаточного врегулювання виходу Великобританії з Євросоюзу.

Як інформував ZAXID.NET, 23 червня 2016 року в Великобританії відбувся референдум, під час якого 51,9%виборців проголосували за вихід країни зі складу ЄС.