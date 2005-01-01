Парламентарі у Чехії звинуватили президента Земана в держзраді

Мілош Земан доручив Службі безпеки Чехії перевірити, чи не виготовляють отруту «Новичок» в країні

В Чехії депутати звинувачують президента країни Мілоша Земана у державній зраді через його позицію щодо можливого чеського походження нервово-паралітичної речовини «Новичок», якою отруїли колишнього шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії. Про це повідомляє Novinky.

«Я переконана, що президент вчинив державну зраду. Своїми словами він грає на користь Росії, а не Чехії», – сказала депутатка і колишня голова нижньої палати парламенту Мирослава Нємцова, додавши, що в цьому випадку доцільно було б подати скаргу на президента.

Також глава руху в парламенті STAN Петро Газдик приєднався до звинувачень проти Земана. «Якщо компетентний міністр каже, що нервово-паралітична речовина не походить з нашої країни, однак президент все одно доручає Службі інформаційної безпеки розслідування, яке ставить під сумнів слова міністра, це вже на межі державної зради», – заявив Газдик.

Голова руху STAN Ян Фарський заявив, що його партія обговорить можливість конституційної скарги на Земана. «Росія веде гібридну війну із Заходом, частиною якого ми є. Дезінформація є частиною цієї війни. І ось президент Земан приєднався до цієї дезінформаційної кампанії», – заявив він.

Як передає DW, Мілош Земан доручив перевірити версію про можливе виробництво в країні групи нервово-паралітичних речовин «Новичок», якими були отруєні екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його донька.

Служба безпеки Чехії має прозвітувати, чи міг бойовий отруйний газ розроблятися або зберігатися – у науково-дослідницьких цілях або для його подальшого виробництва – на території країни.

Доручення, швидше за все, пов’язане з твердженнями російської сторони, яка назвала Чехію, поряд із Британією, Словаччиною та Швецією, серед країн, які «приблизно з кінця 90-х років і донині проводять інтенсивні дослідження речовин з проекту «Новичок».

Раніше один із розробників «Новичка», який емігрував у США, російський хімік Віл Мірзаянов в інтерв'ю британській газеті The Telegraph розповів, що створити отруйну речовину могла тільки Росія, яка ніколи б не видала його формулу. У радянський час навіть сам факт розробки цієї отруйної речовини тримався в секреті, зазначив Мірзаянов. Тому, припустив учений, якщо Скрипаля отруїли «Новичком», то за цією атакою справді стоїть російська влада, або РФ втратила контроль над отрутою, яка могла потрапити в чужі руки.

Нагадаємо, 24 країни світу висилають російських дипломатів у відповідь на хімічну атаку в Солсбері у Великій Британії, під час якого отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію.