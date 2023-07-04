Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі ухвалила підсумкову декларацію, в якій визнала Росію державою спонсором-тероризму, а ПВК «Вагнер» терористичною організацією. Про це повідомила членкиня делегації України в ПА ОБСЄ Євгенія Кравчук.

У підсумковому документі засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ у Ванкувері вказано, що дії приватної військової компанії «Вагнер» від імені російського уряду «можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні».

Також зазначається, що держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти «вагнерівців» та їх афілійованих та правонаступницьких структур, зокрема шляхом оголошення їх терористичною організацією.

Декларація також «закликає держав-членів посилювати міжнародні норми, які чітко визнають терористичний характер групи Вагнера та її дій» та відповідальність Росії як держави-спонсора цієї терористичної організації. За словами Євгенії Кравчук, таке формулювання вперше закріплене у офіційному документі міжнародної організації.

До слова, у травні Фінляндія заявила про загрозу розпаду ОБСЄ через Білорусь та Росію. Головування в ОБСЄ відбувається на ротаційній основі. Згідно з правилами, нового голову затверджують усі 57 держав-членів. Втім, Росія та Білорусь не схвалили кандидатуру Естонії на посаду голови наступного року. Водночас Естонія неготова відмовитися від свого головування.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто побоюється, що ОБСЄ може розпастися до того, як Фінляндія обійме посаду голови у 2025 році. За його словами, ситуація серйозна.