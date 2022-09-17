17 вересня в Мелітополі Запорізької області прогримів вибух, було підірване залізничне полотно, яким окупанти везуть зброю і паливо для військової техніки з Криму. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Зазначається, що внаслідок роботи мелітопольського опору зруйнована приймально-відправна колія станції Низяни, а також пошкоджені 25 шпал і рейки. Загиблих і постраждалих немає.

Журналісти пишуть, що як завжди після події, російські військові пильно оглядають усі машини, перевіряють усіх велосипедистів, пішоходів. Його на своїх пропагандистських каналах підтвердили самі окупанти.

Нагадаємо, що 16 вересня будівлю суду в Херсоні атакували ракетами. В будівлі суду розміщувалась так звана «адміністрація Херсонської області» й окупаційний уряд.

Херсонський сайт «Мост» із посиланням на російських пропагандистів повідомило, що внаслідок вибуху отримала поранення керівниця «департаменту праці» окупаційної адміністрації Алла Бархатнова, а ось її водій, за інформацією «РИА Новости», загинув.