Тетяна Томіліна ширила сепаратистські і проросійська гасла із 2015 року

У понеділок, 12 вересня, у під’їзді херсонської багатоповерхівки, де мешкає 57-річна колаборантка і псевдоректорка Херсонського державного університету Тетяна Томіліна, спрацював вибуховий пристрій. За повідомленням місцевих мешканців, жінку одразу госпіталізували, а її охоронець – загинув.

Спочатку окупанти говорили, що Тетяна Томіліна зазнала незначних поранень, утім згодом місцеві пабліки із посиланням на власні джерела повідомили, що жінку госпіталізували, а росіяни більше не коментували подію. Про те, що колаборантка перебуває у важкому стані в лікарні, повідомив і сайт Суспільне з посиланням на лікарку медзакладу, куди привезли Томіліну. Лікарка також підтвердила, що охоронець колаборантки загинув. Про інших можливих постраждалих не повідомляється.

Хто така Тетяна Томіліна?

57-річна жінка – освітянка, упродовж трьох років очолювала ліцей при ХДУ, у 2015 році висувалась на посаду міського голови Херсона як безпартійна, з того ж року була офіційно безробітною.

За першою освітою – вчителька російської мови і літератури, під час навчання в університеті була членом комітету комсомолу ВНЗ. Друга освіта – юридична, також має ступінь бакалавра за спеціальністю «Соціальна робота».

У 2015 році спалахнув перший скандал навколо Тетяни Томіліної – журналісти виявили у її соцмережах сепаратистські дописи. Тоді жінка сказала, що її сторінку зламали і видалила дописи. Того ж року вона заснувала громадську організацію разом із сепаратистом Олександром Гуляєвим.

Тетяна Томіліна також давала коментарі російським ЗМІ, в яких розповідала, що «американці перетворили місцеву санепідстанцію у біолабораторію» і згодом залучила до цієї «справи» нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Після окупації Херсона росіянами з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тетяна Томіліна відверто співпрацювала з окупантами, а в червні разом із колаборанткою Тетяною Кузьміч, яка призначена росіянами керувати окупаційним департаментом освіти Херсонської області, увірвалась у супроводі російських військових у приміщення Херсонського державного університету та проголосила себе його ректоркою.

У серпні 2022 року українська прокуратура оголосила Тетяні Томіліній підозру у співпраці з окупантами.