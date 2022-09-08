У тимчасово окупованому Мелітополі підірвали штаб окупантів, де відбувалася підготовка до «референдуму». За інформацією мера міста Івана Федорова, знищено штаб руху «Ми разом з Росією», що є осередком «Єдіной Росії». Подія сталася у середу, ввечері, 7 вересня.

«Ще на один крок далі від псевдореферендуму. Сьогоднішні вибухи у Мелітополі – це мінус черговий штаб «Єдиної Росії», – написав мер Іван Федоров.

За його інформацією, ввечері середи, 7 вересня, вибухи пролунали в південно-східних районах міста.

Близько 23:00 РИА Новости повідомили, що в Мелітополі підірвали штаб руху «Ми разом з Росією».

Рух «Ми разом із Росією» окупаційна влада створила після захоплення Мелітополя та інших південних регіонів України. Забезпеченням роботи штабів займаються російська партія «Єдіная Росія» та «Загальноросійський народний фронт». Мелітополь перебуває під тимчасовою окупацією росіян від 25 лютого.