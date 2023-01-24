Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у вівторок, 24 січня, схвалила звіт та резолюцію із назвою «Сексуальне насильство у часи конфліктів», присвячену серед іншого питанню російської агресії проти України. Спершу резолюція містила розмиті формулювання про російську агресію проти України, однак українська делегація домоглася ухвалення резолюції з чіткими формулюваннями, повідомила «Європейська правда».

Документ, який підготувала австрійська депутатка Петра Байр, містив лише побічні згадки про російську агресію, однак його вдалося суттєво змінити за допомогою правок, які подали українські депутати та парламентарі з держав-партнерів.

Серед поправок, поданих до документа, найбільші суперечки викликала поправка 4, що змінювала опис ситуації в Європі. Замість розмитої і фактично некоректної фрази «у 2022 році війна повернулася до нашого континенту», депутати пропонували записати: «З лютого 2014 року Російська Федерація веде агресивну війну проти України, яку вона відновила 24 лютого 2022 року масованим вторгненням в Україну».

Доповідачка та профільний комітет з питань рівності виступили проти. Петра Байр та низка депутатів наполягали на тому, що збройна агресія Росії проти України почалася у 2022 році. Однак українським парламентарям вдалося переконати депутатів у протилежному. Поправку схвалили з невеликою перевагою: 47 за, 43 проти.

У підсумку резолюцію з цією нормою затвердили одноголосно: 126 депутатів проголосували за.