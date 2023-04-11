Головною причиною обмежень є російська агресія

Європейська організація з безпеки аеронавігації спрогнозував, що обмеження на польоти в повітряному просторі України триватимуть до 2029 року. Ключовим чинником цього є російська війна проти України та економічна ситуація. Про це повідомили в оновленому прогнозі Євроконтролю.

Зазначається, що обмеження продовжать діяти не тільки для України, але і для країн-агресорок Росії та Білорусі, а також для Молдови. Водночас у документі повідомили, що звичні маршрутні літаки можуть повернутися до України.

«Обмеження в українському, російському, білоруському і молдовському авіапросторі залишаться чинними до кінця горизонту прогнозування (2029)», – повідомляється у документі Євроконтролю.

Євроконтроль визначив ключові чинники того, як Росія впливає на українську цивільну авіацію своєю агресією. Серед них:

пониження прогнозів зростання ВВП через розриви ланцюгів постачання енергоносіїв,

висока інфляція,

нестача персоналу в аеропортах,

падіння загального рівня довіри.

Крім того, авіаційна галузь по всьому світу продовжує відновлюватись від Covid-19, що суттєво впливає на пасажирообіг в Європі.