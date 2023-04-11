Пасажирські перельоти над Україною обмежать до 2029 року, – Євроконтроль
Обмеження також діятимуть на Росію, Білорусь та Молдову
Європейська організація з безпеки аеронавігації спрогнозував, що обмеження на польоти в повітряному просторі України триватимуть до 2029 року. Ключовим чинником цього є російська війна проти України та економічна ситуація. Про це повідомили в оновленому прогнозі Євроконтролю.
Зазначається, що обмеження продовжать діяти не тільки для України, але і для країн-агресорок Росії та Білорусі, а також для Молдови. Водночас у документі повідомили, що звичні маршрутні літаки можуть повернутися до України.
«Обмеження в українському, російському, білоруському і молдовському авіапросторі залишаться чинними до кінця горизонту прогнозування (2029)», – повідомляється у документі Євроконтролю.
Євроконтроль визначив ключові чинники того, як Росія впливає на українську цивільну авіацію своєю агресією. Серед них:
- пониження прогнозів зростання ВВП через розриви ланцюгів постачання енергоносіїв,
- висока інфляція,
- нестача персоналу в аеропортах,
- падіння загального рівня довіри.
Крім того, авіаційна галузь по всьому світу продовжує відновлюватись від Covid-19, що суттєво впливає на пасажирообіг в Європі.