Пішоходи перетнули одну смугу руху на переході, а на другій їх не пропустив водій автобуса

Патрульні інспектори Львова встановили водія маршрутки, який 3 жовтня не пропустив пішоходів на переході і мало їх не збив на великій швидкості. Порушення зафіксував реєстратор авто очевидця, що їхав поруч, водій оприлюднив цей запис у соцмережах. У водія вилучили права.

«Днями, під час моніторингу соціальних мереж, ми побачили відео, де водій громадського транспорту на вулиці Городоцькій ледь не здійснив наїзд на пішоходів, які переходили дорогу на пішохідному переході. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху відразу ж почали встановлювати дані правопорушника», – повідомили у патрульній поліції Львова.

Порушником виявився 70-річний водій громадського транспорту. Рейс, на якому він курсував, у поліції не розголошують. Але ZAXID.NET з’ясував, що це маршрутка №34, що курсує з Білогорщі до вул. Чигиринської.

4 жовтня на водія склали протокол за ч. 5 ст. 122 КУпАП (створення аварійної ситуації). У нього вилучили посвідчення водія. Наступне рішення прийме суд.

До слова, 4 жовтня біля автостанції водій автобуса збив пішохода, якого шпиталізували. А в ніч на 5 жовтня у Львові трапилася ще одна аварія з громадським транспортом. Як повідомили ZAXID.NET у патрульній поліції, на перехресті Городоцької-Виговського водій автобуса Mercedes Benz поїхав на заборонений червоний сигнал світлофора та зіткнувся з автобусом «Богдан». На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, Львівщина на другому місці серед областей за кількістю ДТП з потерпілими.