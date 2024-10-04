Найпоширенішими причинами ДТП є порушення швидкості та правил маневрування

Сервіс Opendatabot оприлюднив статистику аварій на дорогах України від початку 2024 року. Згідно з аналітичними даними, кількість ДТП з постраждалими зросла на 11%. Також там назвали області і траси, де стається найбільше ДТП.

Як зазначено у статистичних даних, від початку 2024 року в Україні внаслідок дорожно-транспортних пригод на дорогах загинули 1918 людей. Ще майже 21 тисяча отримала травми у ДТП.

Найбільше аварій трапилось на Дніпропетровщині (1546), Львівщині (1504) та Києві (1393). Більшість ДТП з постраждалими трапляється у населених пунктах. Серед міст лідирує Київ – 1393 аварії, Львів – на четвертому місці (1114 ДТП).

Статистика ДТП за 2024 рік по областях

Найбільш небезпечні дороги за кількістю ДТП з постраждалими за 8 місяців 2024 року:

M-06 Київ-Чоп (292 ДТП);

М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине (291 ДТП);

M-03 Київ-Харків-Довжанський (156 ДТП).

Зазначимо, що траса М-06 пролягає через п’ять областей (Київську, Житомирську, Рівненську, Львівську та Закарпатську) і веде до державного кордону. Її протяжність – понад 900 км.

Автошлях М-30 охоплює Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Хмельницьку, Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську, Дніпропетровську та веде до лінії фронту і окупованих територій у Донецькій області. Його довжина – понад 1400 км.

Траса М-03 – це понад 930 км у Київській, Полтавській, Харківській, Донецькій областях.

Серед найпоширеніших причин скоєння ДТП є порушення швидкості руху (40%), порушення правил маневрування (23%) та порушення правил проїзду перехресть (10%).