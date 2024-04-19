Водій наїхав на дорожній стовпчик та пошкодив дорожні знаки, його зупинило дерево

На Львівщині розшукали водія автомобіля Mazda 6, який наїхав на дорожній стовпчик та пошкодив дорожні знаки і втік з місця ДТП. З’ясувалося, що 31-річний чоловік позбавлений водійських прав. Про це у п’ятницю, 19 квітня, повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 7 квітня близько 23:00 на автодорозі Ковель — Жовква, поблизу Жовкви.

«Прибувши на місце події, патрульні виявили автомобіль Mazda 6, водій якого не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням, внаслідок чого здійснив наїзд на дорожній стовпчик та пошкодив дорожні знаки. Транспортний засіб зупинило дерево», – розповіли деталі у патрульній поліції Львівської області.

фото патрульної поліції

На місці події водія не було. Патрульні склали усі необхідні матеріали й передали у відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП. Інспектори цього відділу встановили та розшукали порушника. Як з’ясувалося, 31-річний водій був позбавлений права керування транспортними засобами.

Поліцейські винесли на порушника постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом будучи позбавленим прав), а також протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.