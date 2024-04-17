Прилад «Драгер» показав 1,43 проміле алкоголю в крові водія BMW

Львівські патрульні оперативно розшукали водія BMW, який скоїв ДТП у селі Малехів. Поліцейські з’ясували, що він був напідпитку. Про це у середу, 17 квітня, повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Зазначається, що днями патрульні поліцейські отримали повідомлення про ДТП у селі Малехів. Заявник, водій автомобіля Nissan Note, повідомив, що його по узбіччю обганяв автомобіль BMW. Пошкодженим бампером він зачепив каміння, яке влучило в лобове скло автомобіля Nissan Note, внаслідок цього утворилася тріщина. Після цього водій BMW поїхав далі у напрямку Львова. Заявник повідомив патрульним номерний знак порушника.

Прямуючи на виклик, поліцейські помітили вказаний BMW на вулиці Богдана Хмельницького у Львові. Під час спілкування із 54-річним водієм у нього виявили ознаки алкосп’яніння. Прилад «Драгер» показав 1,43 проміле алкоголю в крові.

На водія BMW інспектори склали два протоколи: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.