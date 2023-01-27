У п’ятницю, 27 січня, львівські патрульні зупинили BMW X5, водій якого перевищив швидкість. За кермом виявився 15-річний юнак. Поліцейські викликали на місце його тата і склали протокол за невиконання батьківських обов’язків.

«Під час здійснення контролю швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam на проспекті Червоної Калини зупинили автомобіль BMW X5. Водій автівки рухався населеним пунктом зі швидкістю 83 км/год, при дозволеній не більше 50 км/год», – повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Перевищення швидкості зафіксували камери TruCam

Під час перевірки документів патрульні з’ясували, що водію виповнилося лише 15 років. Інспектори зв’язались із батьком неповнолітнього і викликали його на місце події.

На чоловіка патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Нагадаємо, в Україні отримати водійські права можуть лише повнолітні громадяни – з 18 років.