Патрульні затримали учасника банди, яка обкрадала магазини у центрі Львова

СуспільствоЮлія Лавришин, 23 грудня8120

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Патрульні затримали одного із розшукуваних, причетних до серії крадіжок із зломом з магазинів. Про це повідомила пре-служба патрульної поліції Львова.

Як повідомили у поліції, вночі на суботу, 23 грудня, інспектори 2 батальйону патрульної поліції Львова, які патрулювали в центральній частині, отримали орієнтування, що на вулиці Валовій невідомі зламали двері в магазин мобільного зв’язку.

Патрульні були неподалік від місця інциденту і миттєво зреагували. На згаданій вулиці вони побачили чоловіка, який підходив під орієнтування. Він різко змінив напрямок руху і спробував втекти. Інспектори наздогнали чоловіка і в момент затримання він скинув металевий лом під припаркований автомобіль.

Затриманим виявився 38-річний львів’янин. За інформацією працівників кримінальної поліції Галицького району, цей чоловік і його спільник причетні до серії крадіжок зі зламом з магазинів в центральній частині міста.

Другого учасника затримали працівники кримінальної поліції.

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